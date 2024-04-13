عاجل... الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يفتح تحقيقًا تأديبيًا ضد برشلونة بعد الثلاثية أمام باريس سان جيرمان

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي برشلونة مشكلة بعدما فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقًا ضده بسبب ما حدث خلال مواجهة باريس سان جيرمان.



وتلاقى الفريقان، يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "حديقة الأمراء" في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة، قبل لقاء العودة يوم الثلاثاء على ملعب "مونتجويك".

وقد ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح تحقيقًا تأديبيًا ضد برشلونة، بسبب أحداث تخص مباراة الذهاب أمام الجانب الفرنسي.

وأوضحت أن ذلك التحقيق قد بدأ بعد إلقاء القبض على اثنين من مشجعي برشلونة، في المدرجات خلال تلك المباراة، بعد قيامهما بأداء التحية النازية الشهيرة، وتقليد للقردة.

و قد أفادت أن باريس سان جيرمان تقدم بثلاث شكوى ضد برشلونة، الأولى تخص القيام بإشارة تعبر عن جرائم حرب، والثانية للإهانة العامة ذات طبيعة عنصرية، والثالثة بسبب إساءات أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشارت إلى إنه في حال تعرض برشلونة لعقوبة كبيرة، فقد يتم حرمان النادي الكتالوني من جماهيره خارج ملعبه في مرحلة نصف النهائي، حال التأهل.