عاجل...مهاجم ريال مدريد يغيب عن التدريبات قبل مواجهة مايوركا

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أحمد جودة - القاهرة - ستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ريال مايوركا غدًا السبت، في منافسات الدوري الإسباني "الليجا"، قبل مواجهته المرتقبة أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.



وخاض الفريق حصة تدريبية اليوم الجمعة استعدادًا للمباراة أمام ريال مايوركا، التي تلعب ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الإسباني.

وتغيب المهاجم البرازيلي رودريجو عن تدريبات فريقه ريال مدريد، حسب ما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويعاني رودريجو من كدمة لكن لن تمنعه من المشاركة أمام ريال مايوركا، حسب ما أوضح التقرير.

كما يستمر غياب الثنائي المصاب ديفيد ألابا، وحارس المرمى تيبو كورتوا، ويواصلان التعافي من الإصابة.



وكان ريال مدريد تعادل إيجابيًا أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-3 على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وسيلتقي الفريقان مجددًا يوم الأربعاء القادم لخوض مباراة الإياب على ملعب "الاتحاد".