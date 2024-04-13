نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 13-4-2024 في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم العالمية مواجهات هامة ومرتقبة، اليوم السبت 13-4-2024، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدوري الألماني الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني، والقنوات الناقلة لها.

- مواعيد مباريات اليوم السبت 13-4-2024 في الدوري الألماني

يشهد الدوري الالماني مفاجات قوية خلال الموسم الجاري 2023/2024، حيث أصبح فريق بايرن ليفركوزن يحتاج إلى فوز وحيد لحسم لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، على حساب عملاق الكرة الألمانية بايرن ميونيخ.

وتستعرض السطور التالية مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم السبت، في الجولة التاسعة والعشرون.

ويستضيف لايبزيج نظيره فولفسبورج، على ملعب استاد رد بول آرينا، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

ويستضيف بايرن ميونيخ نظيره كولن، على ملعب استاد اليانز، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة والنص بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

وفي نفس السياق، يحل هوفنهايم ضيفا على نظيره ماينز، على ملعب استاد ميوا ارينا، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

ويستضيف بوروسيا مونشنجلادباخ نظيره بوروسيا دورتموند، على ملعب استاد بوروسيا بارك، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

ويستضيف بوخوم نظيره هايدينهايم، على ملعب استاد فونوفيا، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة شتوتجارت حيث يستضيف نظيره آينتراخت فرانكفورت، على ملعب استاد مرسيدس بنز ارينا، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

- القنوات الناقلة لمباريات اليوم السبت 13-4-2024 في الدوري الألماني

تذاع مباريات الدوري الألماني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، التي تمتلك حقوق البث الحصرية، وتستعرض السطور التالية مواعيد مباريات اليوم.

بايرن ميونخ × كولن - 3:30 عصرا بتوقيت القاهرة - beIN Sports HD 5.

لايبزيج × فولفسبورج - 3:30 عصرا بتوقيت القاهرة.

ماينز 05 × هوفنهايم - 3:30 عصرا بتوقيت القاهرة.

بوروسيا مونشنجلادباخ × بوروسيا دورتموند - 3:30 عصرا بتوقيت القاهرة - beIN Sports HD 6.

بوخوم × هايدنهايم - 3:30 عصرا بتوقيت القاهرة.

شتوتجارت × آينتراخت فرانكفورت – 6:30 مساءًا بتوقيت القاهرة - beIN Sports HD 5.

