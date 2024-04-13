نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسوة بكأس العالم.. بيريرا يستعين بحكمين فيديو مساعدين بالقمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف استاد القاهرة الدولي قمة الزمالك والأهلي يوم الاثنين المقبل حيث يدخل الأهلي القمة وهو في المركز التاسع بينما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر بجدول ترتيب المسابقة.

بيريرا يستعين بحكمين فيديو مساعدين بالقمة

وكما سبق وانفرد "دوت الخليج الرياضي" بحكم القمة والذي تم الإستقرار على أن يكون الحكم الدولي إبراهيم نورالدين ويعاونه ابراهيم نور الدين حكمًا ويعاونه هاني عبدالفتاح وسامي هلهل مساعدين بينما تم الإستقرار على اختيار الدولي محمد معروف بدلا من محمود ناجي حكما رابعا ومحمد عادل حكم فيديو.

وفي سابقة هي الأولى في الدوري المصري هذا الموسم قرر فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الاستعانة بحكمين مساعدين لتقنية الفيديو أسوة بما حدث في كأس العالم الأخيرة حيت إستقرت اللجنة على اختيار عاطف حسين مساعد فيديو أول ومحمود أبوالرجال مساعد فيديو ثاني.

كما علمت مصادرنا ب "دوت الخليج الرياضي" أن الحكم الدولي محمد معروف شعر بالغضب إزاء عدم إختياره حكما للساحة لمباراة القمة وأبلغ اللجنة رفضه لقرار إختياره حكما رابعا وقد يتم إستبداله بمحمود ناجي في وقت لاحق في حال إستمر رفض محمد معروف لاختياره.