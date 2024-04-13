نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القمة 127".. الأهلي لمواصلة التفوق والزمالك لكسر سلسة الهزائم (آخر 10 مواجهات ديربي بالدوري) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "القمة 127".. الأهلي لمواصلة التفوق والزمالك لكسر سلسة الهزائم (آخر 10 مواجهات ديربي بالدوري)

"القمة 127".. الأهلي لمواصلة التفوق والزمالك لكسر سلسة الهزائم (آخر 10 مواجهات ديربي بالدوري)، ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم المصرية والعربية مواجهة قوية بين قطبي الكرة المصرية وديربي القاهرة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك.

وتزداد محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية قبل انطلاق فعاليات القمة 127 في بطولة الدوري المصري الممتاز، من عدد كبير من عاشقي ومحبي المارد الأحمر والفارس الأبيض عن اللقاء المرتقب.

"القمة 127".. الأهلي لمواصلة التفوق والزمالك لكسر سلسة الهزائم (آخر 10 مواجهات ديربي بالدوري)

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها لتسهيل عمليات البحث ذات الصلة في جوجل وجمع المعلومات المطلوبة.

"القمة 127".. الأهلي لمواصلة التفوق والزمالك لكسر سلسة الهزائم (آخر 10 مواجهات ديربي بالدوري)

لذلك يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

الأهلي يسعى لمواصلة التفوق والزمالك يحاول كسر سلسلة الهزائم

وقع نادي الزمالك قبل الموقعة المرتقبة ضد النادي الأهلي في مأزق كبير، حيث يسعى لكسر سلسلة الهزائم التي وقع فيها ضد الأحمر في آخر 10 مواجهات من بطولة الدوري المصري الممتاز.

حيث حقق الأهلي الفوز في 6 مباريات ضمن آخر 10 مواجهات ديربي ضد الزمالك، بينما فاز الأبيض في لقاء وحيد وخيم التعامل على 3 مواجهات أخرى، سجل لاعبو المارد الأحمر 19 هدف واستقبلت شباكهم 11 هدف آخرين.

آخر 10 مواجهات بين الأهلي والزمالك في الدوري قبل القمة 127

المواجهة الأولى: تعود إلى يوم 30 مارس 2019، ضمن موسم الدوري العام 2018/2019، وخيم التعادل السلبي على أحداث المباراة.

المواجهة الثانية: بتاريخ 28 يوليو 2019، بالدور الثاني من موسم 2018/2019، وفاز الأهلي بهدف نظيف عن طريق علي معلول على حساب الزمالك.

المواجهة الثالثة: في يوم 24 فبراير 2020، لموسم الدوري 2019/2020، وحسمت لصالح النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف عقب إنسحاب الزمالك من اللقاء.

المواجهة الرابعة: بتاريخ 22 أغسطس 2020، في موسم 2019/2020، يعد ذلك اللقاء الوحيد الذي حقق فيه الزمالك الفوز بنتيجة 3-1، وجاءت أهداف الأبيض عن طريق أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وأسامه فيصل، وسجل هدف الأهلي الوحيد المدافع ياسر إبراهيم.

المواجهة الخامسة: في يوم 18 إبريل 2021، ضمن موسم 2020/2021، انتهى اللقاء لصالح الأهلي 2-1، وسجل أهداف المباراة للأحمر محمد شريف مهاجم الأهلي السابق هدفين، وهدف الزمالك عن طريق شيكابالا.

المواجهة السادسة: بتاريخ 10 مايو 2021، في الدور الثاني موسم 2020/2021، خيم التعادل الإيجابي 1-1 على قمة الأهلي والزمالك رقم 122.

المواجهة السابعة: تعود إلى يوم 5 نوفمبر 2021، في إطار الدور الأول لموسم 2021-2022، ليكون ذلك أكبر فوز في آخر 10 مواجهات، حيث حقق الأهلي إنتصار بنتيجة 5-3 ضد الزمالك، سجل اهداف الأحمر، علي معلول هدفين، محمد شريف هدف، أليو ديانج هدف، محمد أبو جبل (هدف في مرماه)، وأهداف الأبيض كلا من مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

المواجهة الثامنة: بتاريخ 19 يونيو 2022، في الدور الثاني من موسم 2021-2022، حسم التعادل الإيجابي 2-2 قمة الأهلي والزمالك رقم 124، سجل أهداف الأبيض أشرف بن شرقي وشيكابالا، بينما سجل للأحمر كلا من محمد شريف وصلاح محسن.

المواجهة التاسعة: جاءت في يوم 21 يناير 2023، في إطار الدور الأول موسم 2022-2023، انتهت بفوز الأهلي 3-0، وسجل الأهداف محمود كهربا هدف ومحمد شريف هدفين.

المواجهة العاشرة والأخيرة: جاءت المباراة الأخيرة في الدوري بتاريخ 13 يوليو 2023، الدور الثاني موسم 2022-2023، حسم الأهلي المباراة ضد الزمالك بنتيجة 4-1، وسجل أهداف الأحمر حسين الشحات هدفين، علي معلول هدف، محمد شريف هدف، وسجل للأبيض أحمد سيد زيزو.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

يستعد قطبي الكرة المصرية لمواجهة قوية يوم الإثنين المقبل الموافق 15 إبريل 2024، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2023/2024.

ويعد ذلك اللقاء بين الأهلي والزمالك في إطار منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، بسبب الارتباطات الأفريقية القطبين في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتضن ملعب ستاد القاهرة الدولي المباراة بين الفريقين، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ومن المقرر أن تذاع أحداث مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين المقبل، عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية المصرية، على أن يتولى المعلق الرياضي أيمن الكاشف مهمة التعليق على أحداث المباراة.