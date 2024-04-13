نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة جيرونا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لاتلتيكو مدريد عن تشكيل الفريق لمواجهة جيرونا في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل في الثانية من ظهر اليوم وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني.



يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة في الموسم الحالي، حصدها من 30 مباراة، فاز في 18 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 8 مباريات.



في حين يحتل جيرونا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما حصد 65 نقطة من 30 مباراة، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر 5 مباريات.



ومن المقرر أن يخوض أتلتيكو مدريد بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: ريكيلمي، هيرموسو، سافيتش، رينيردو.

خط الوسط: مولينا، دي بول، كوكي، ساؤول

خط الهجوم: أنخل كوريا، جريزمان.