نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتفاق مُسبق.. كواليس نارية تفضح خدعة تشافي ولابورتا في الرحيل عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

مازال الانقسام قائم بين جماهير نادي برشلونة الإسباني في الفترة الأخيرة، خاصة بعد إعلان المدير الفني للفريق، تشافي هيرنانديز، قراراه في الرحيل عن البارسا نهاية الموسم الجاري.

وكان قرار تشافي قد أعلن بعد فترة من التخبط في النتائج وتراجع مستوى الفريق وظهور بعض الأصوات التي تنادي برحيل تشافي وفشل مشروع برشلونة الجديد.

- خدعة تشافي ولابورتا

بعد انتهاء مباراة فياريال في الدوري الإسباني ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرون، أصدر تشافي قراراه بالرحيل عن العملاق الكتالوني وسط مؤيد ومعارض.

ومنذ تلك اللحظة تحول الفريق إلى حال أخر ليواصل الزحف نحو قمة الليجا والوصول حاليا إلى المركز الثاني، بجانب إقصاء نابولي الإيطالي من دوري أبطال أوروبا، والفوز على غريمه التقليدي ريال مدريد.

كما نجح في الفوز أمام العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان في أرضه ووسط جماهيره بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليواصل لابورتا الجدل ويرفض رحيل تشافي عن الفريق، ليفتح الاجتهادات أمام الجميع حول فكرة خدعة قرار تشافي بالرحيل، خاصة وأن البارسا لم تخطو خطوة جادة للتعاقد مع مدرب بديل في الفترة الأخيرة، وظهور حملات كبيرة تطالب ببقاء تشافي.