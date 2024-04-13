نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام تورينو في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يلتقي فريق يوفنتوس مع نظيره تورينو، اليوم السبت 13 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

تُقام المباراة بين فريقي يوفنتوس وتورينو في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي يوفنتوس وتورينو عبر قناة أبوظبي الرياضية، حيث تعد مجموعة أبوظبي الرياضية هى الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط.

تشكيل يوفنتوس المتوقع

حراسة المرمى: تشيزيني.

خط الدفاع: جاتي - بريمير - دانيلو.

خط الوسط: كامبياسو - ماكيني - لوكاتيلي - رابيو - كوسيتش.

خط الهجوم: فلاهوفيتش - كييزا.