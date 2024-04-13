نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثاني لقب السبب.. هاري كين لعنة مستمرة داخل بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصبح النجم الإنجليزي هاري كين، قائد منتخب إنجلترا ومهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني، على بعد خطوة واحدة من خسارة ثاني ألقابه مع الفريق في الموسم الجاري 2023-2024.

يعاني بايرن ميونخ الألماني من لعنة مستمرة منذ التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين من نادي توتنهام هوتيسبر، وعلى الرغم من تألق إلى أنه لا يعرف طريق حصد الألقاب.

كان انتقال هاري كين إلى الملاق البافاري في سوق الانتقالات من أجل تحقيق أول لقب رسمي مع فريق المهمة التي فشل فيها مع النادي الإنجليزي، حيث يعد بايرن ميونخ النادي محتكر الدوري الألماني منذ 11 عام، لكن الأمور اختلفت تمامًا منذ انضمام كين.

هاري كين يقترب من خسارة ثاني ألقابه في ألمانيا

يتبقى 6 جولات فقط على نهاية النسخة الحالية من بطولة الدوري الألماني، وفي حال فوز باير ليفركوزن على فيردر بريمن سيتوج الفريق بلقب البوندزليجا للمرة الأولى فى التاريخ.

هذا الأمر الذي يعني خسارة هاري كين مع بايرن ميونخ ثاني الألقاب هذا الموسم، بعد وداع بطولة كأس ألمانيا من دور الـ 32 أمام ساربروكين، ويبقى له مهمة وحيدة مع البفاري وهي دوري أبطال أبطال أوروبا.

وفي حالة فوز بايرن ميونخ على كولن وتخطي شتوتجارت لمنافسه آينتراخت فرانكفورت اليوم، سيحسم باير ليفركوزن اللقب بشكل رسمي في حالة فوزه على فيردر بريمن غدًا الأحد.

أما في حالة خسارة بايرن ميونخ أمام كولن وسقوط شتوتجارت ضد آينتراخت فرانكفورت اليوم، سيتوج باير ليفركوزن باللقب قبل مباراته غدًا أمام فيردر بريمن.

وفي حضور هاري كين، تعادل بايرن ميونخ الالماني أمام نظيره أرسنال بهدفين لكل فريق في المواجهة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي على أرضية ملعب "الإمارات"، وسيخوض لقاء الإياب على ملعب "إليانز أرينا"، الأربعاء المقبل.

يتصدر باير ليفركوزن حاليًا جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 76 نقطة وبفارق 16 نقطة عن بايرن ميونخ وشتوتجارت أصحاب الوصافة بالتساوي لكن يتفوق البافاري بفارق الأهداف.