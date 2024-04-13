نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ أمام كولن في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف فريق بايرن ميونخ، منافسه فريق كولن، اليوم السبت 13 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري الألماني.

بايرن ميونخ ضد كولن

تُقام المباراة بين فريقي بايرن ميونخ وكولن في الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي بايرن ميونخ وكولن عبر قناة بي إن سبورتس 5 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات الدوري الألماني.

ويحل فريق بايرن ميونخ في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 60 نقطة، وبفارق 16 نقاط عن باير ليفركوزن متصدر الترتيب، بينما يأتي فريق كولن في المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.