نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حكام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز يوم الاثنين المقبل في لقاء مؤجل من المسابقة المحلية.

وفاز الأهلي على زد بهدف نظيف فيما انتصر الزمالك على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في اخر مباراة للفريقين في الدوري.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك كالتالي:



حكام مباراة الأهلي والزمالك

حكم ساحة ابراهيم نور الدين

حكم مساعد اول سامي هلهل

حكم مساعد ثان هاني عبد الفتاح

حكم رابع احمد الغندور

حكم فيديو محمد عادل

مساعد حكم فيديو عاطف حسين

مساعد فار 2 محمود أبو الرجال