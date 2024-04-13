نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام كولن في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يلتقي فريق بايرن ميونخ مع نظيره فريق كولن، اليوم السبت 13 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الألماني.

بايرن ميونخ ضد كولن

ويدخل فريق بايرن ميونخ تلك المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 60 نقطة، وبفارق 16 نقاط عن باير ليفركوزن متصدر الترتيب، بينما يأتي فريق كولن في المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.

تُقام المباراة بين فريقي بايرن ميونخ وكولن في الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نصير مزراوي - أوبامياكانو - كيم مين - جيريرو.

خط الوسط: جوريتزكا - بافلوفيتش - جمال موسيالا.

خط الهجوم: كينجسلي كومان - ليروى ساني - هاري كين