نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سيبقى في برشلونة بنسبة 100%".. تشافي يكشف حقيقة رحيل نجم البارسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حسم تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني مصير أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم من البقاء داخل قلعة العملاق الكتالوني في الفترة المقبلة بعد أن أصبح أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيل البارسا.

ويواجه برشلونة نظيره قادش اليوم السبت في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

- تشافي يتحدث عن أراوخو

وعلق تشافي خلال المؤتمر الصحفي عن بقاء اراوخو داخل الفريق وتجديد عقده في الفترة القادمة قائلا:" الفكرة السائدة داخل برشلونة هو الحفاظ على اللاعب داخل الفريق وهم يعملون على ذلك".

وتابع:" لا استطيع رؤية اراوخو ينضم إلى فريق آخر فهو لاعب أساسي ومهم جدا لنا".

وأختتم:" مفاوضات تجديد عقده تسير بشكل جيد".

على جانب آخر، فجرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية كواليس هامة عن اقتراب رونالد أراوخو من تجديد عقده مع البارسا بعد تدخل من رئيس النادي خوان لابورتا.