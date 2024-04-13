نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا: هالاند يساعدنا على الفوز بطريقة غير مباشرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، دفاعه عن نجم الفريق المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، بعد تراجع مستواه بشكل لافت في الفترة الأخيرة.

ولحقت الانتقادات مؤخرا بمهاجم السيتي عقب تراجع مستواه التهديفي في المبارايات الماضية، خاصة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

- تصريحات جوارديولا عن هالاند وجريليتش

وأكد جوارديولا خلال مؤتمره الصحفي:" هالاند يساعد الفريق بشكل غير مباشر في إحراز الأهداف ع طريق خلق المساحات مثل ما حدث أثناء مواجهة ريال مدريد".

وتابع:" مساهمه هالاند دائما معانا تكون استثنائية منذ قدومه إلى الفريق وأنا كعجب به للغاية".

وواصل:" جاك جريليتش أصبح اكثر خطورة ونحن سعداء بمستواه الفني بشكل كبير ونفتقده بشدة".

وأختتم:" جريليتش الذي نعرفه استعاد مستواه المعروف ويعمل على تطوير بعض الأمور مثل إنهاء الفرص بشكل صحيح ومساهماته للفريق كبيرة".