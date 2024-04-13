عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة لوتون تاون في المباراة التي ستجمع الفريقين عصر اليوم السبت على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، روبن دياز، جوسكو جفارديول.

خط الوسط: كوفاسيتش، كيفين دي بروين، ريكو لويس، ماتيوس نونيز.

خط الهجوم: إرلينج هالاند، جوليان ألفاريز، جيريمي دوكو.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد لوتون تاون عصر اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.