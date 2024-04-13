نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القمة 127".. شيكابالا يفاجئ الأهلي بتصرف مثير قبل الديربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تترقب جماهير وعاشقي نادي الزمالك انطلاق المواجهة المرتقبة أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2023-2024، والمؤجلة من الجولة العاشرة.

وتنطلق قمة الأهلي والزمالك مساء يوم الإثنين القادم الموافق 15 أبريل الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

- شيكابالا يفاجئ نجوم الزمالك

وحرص قائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، على رفع الروح المنعوية للاعبي القلعة البيضاء قبل مواجهة الديربي الهامة مساء الاثنين القادم.

واجتمع شيكابالا بلاعبي الفريق وتحدث معهم بشكل حماسي عن المباراة وضرورة التحلي بالحماس والإصرار منذ الدقائق الأولى مشتشهدا ببعض المواجهات السابقة أمام الأهلي.

على جانب آخر، استعاد الأهلي خدمات كل من الجنوب إفريقي بيرسي تاو والتونسي على معلول من جديد بعد إصابتهم الأخيرة، ليكونوا جاهزين لخوض مواجهة القمة القادمة أمام الزمالك.