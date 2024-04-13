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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت Man City اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي.. يبحث عشاق الكرة الإنجليزية، عن موعد مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" هذا الموسم 2023/2024، والتي تقام على أرضية ستاد "الاتحاد" معقل كتيبة بيب جوارديولا.

يلا شوت Man City اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي

يلا شوت Man City اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي.. وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، موعد مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي، وكذلك القنوات الناقلة لتلك المواجهة المثيرة والمرتقبة.

مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي

يلا شوت Man City اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي.. بعد فرض التعادل على ريال مدريد في عُقر داره بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وذلك عندما يستضيف فريق لوتون تاون لحساب الجولة 33 من زمن "البريميرليج".



يلا شوت Man City اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي.. ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن أصحاب الصدارة ليفربول وآرسنال، حيث خاض السيتي، 31 مباراة في المسابقة حتى الآن، وحقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 7، وتلقت كتيبة جوارديولا الهزيمة خلال 3 مباريات.

يلا شوت Man City اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي.. بينما يحتل فريق لوتون تاون المركز الثامن عشر "مراكز الهبوط" بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 25 نقطة من 32 مباراة خاضهم الفريق في المسابقة حتى الآن، بواقع 6 انتصارات فقط، وتعادل في 7 مباريات، وتلقى الهزيمة في 19 مباراة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي

يلا شوت Man City اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي.. وحددت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، مساء غد السبت، الموافق 13 من شهر أبريل الجاري، موعد مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" هذا الموسم 2023/2024.

يلا شوت Man City اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي.. وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي، عند تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي

يلا شوت Man City اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي.. وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس، هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 بتعليق علي محمد علي.

مانشستر سيتي ولوتون تاون

ويستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره لوتون تاون، في المباراة التي تقام على ملعب "الاتحاد"، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي، ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر آرسنال والوصيف ليفربول، في المقابل يمتلك لوتون تاون 25 نقطة في المركز الـ18، ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل اعتلاء قمة البريميرليج ولو بشكل مؤقت، كما يأمل في مواصلة الانتصارات بعد الفوز في آخر مواجهة على كريستال بالاس، وحقق الفريق السماوي 11 انتصارا مقابل 3 تعادلات في آخر 14 جولة، ويسعى لمواصلة المنافسة على لقب الدوري مع آرسنال وليفربول، في المقابل، يتطلع لوتون تاون إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب في محاولة للابتعاد عن مناطق الهبوط.

وانتهت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي ولوتون تاون هذا الموسم بفوز السيتي 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "كينلورث رود".

تشكيل مانشستر سيتي ولوتون تاون

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون مساء اليوم السبت، وتنطلق في الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1، ويأتي تشكيل مانشستر سيتي اليوم كالتالي: