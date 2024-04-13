نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مثلث برمودا.. كولر يستقر على 3 أوراق مفاجئة أمام الزمالك في الديربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، العمل على سد الغيابات الهامة التي تضرب الفريق في المباريات الأخيرة سواء بالدوري المصري أو مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويفتقد المارد الأحمر لخدمات العديد من نجومه أمام الزمالك أبرزهم، محمد الشناوي وإمام عاشور، نجم، وأليو ديانج وياسر إبراهيم، كما يغيب حسين الشحات بسبب خضوعه لعملية جراحية في الوجه.

- كولر يستقر على ثلاثي الوسط

وبات موقف مروان عطية نجم خط وسط الأهلي، غير محسوم من المشاركة في القمة القادمة بعد تعرضه لإصابة عضلية في مواجهة الفريق الأخيرة أمام نادي زد، وخضوعه للفحص الطبي لحسم موقفه من المشاركة.

واستقر كولر بشكل كبير على ثلاثي الأهلي في مواجهة الزمالك القادمة، حيث سيكون عمرو السولية بجانب أحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة.

واستعان كولر في مران الأهلي الأخير بهذا الثلاثي في وسط الملعب، لتحفيظهم بعض التعليمات في مواجهة الزمالك، حيث أصبح التشكيل الأقرب لخط وسط المارد الأحمر.