نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود بسيوني حكمًا لمباراة المصري وسيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق سيراميكا كليوباترا والمقرر إقامتها في الرابعة عصر غدا الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب.

ويتكون الطاقم التحكيمي من محمود بسيوني حكمًا للساحة ومعه كل من هشام الدسوقي ومحمد عاطف الزناري كمساعدين، صبحي العمراوي حكمًا رابعًا، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم عمرو الشناوي بمعاونة من زميله محمد يوسف.



المصري يواصل معسكره ببرج العرب استعدادًا لسيراميكا كليوباترا بالدوري

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري استمرار الفريق في معسكره المغلق بالإسكندرية والذي يستعد من خلاله لمباراته المؤجلة من الجولة العاشرة.

وتشهد المباراة المقبلة عودة اللاعب كريم العراقي بعد انتهاء إيقافه،حيث يغيب عن هذه المباراة اللاعب حسين السيد والذي تعرض للطرد خلال مباراة أمس أمام فيوتشر والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 15 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو المصري 23 هدفًا واستقبلت شباكهم 21 هدفًا آخر.