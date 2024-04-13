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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة دوري أبطال أوروبا مع تردداتها

يسعى مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لاستعادة صدارة الترتيب عندما يواجه لوتون تاون مساء اليوم، السبت، في إطار مباريات الجولة 33 من منافسات الموسم الحالي 2023-24.

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة دوري أبطال أوروبا مع تردداتها

مانشستر سيتي يواجه لوتون تاون في مهمة سهلة لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي

وتدخل المباراة بظروف صعبة على لوتون تاون، حيث يحتل المركز الثامن عشر في جدول الترتيب بفارق 45 نقطة عن مانشستر سيتي، مما يجعله مرشحًا قويًا للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

في المقابل، يدخل مانشستر سيتي المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه الأخير على إيفرتون، مما جعله في في المركز الثالث في صدارة الترتيب.

ويسعى مانشستر سيتي للفوز بالمباراة لانتزاع صدارة الترتيب من ليفربول، الذي سيلعب غدًا ضد أستون فيلا.

وتُعدّ هذه المباراة فرصة مثالية لمانشستر سيتي لتحقيق فوز كبير وتعزيز حظوظه في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي.

من ناحية أخرى، يسعى لوتون تاون لتحقيق نتيجة إيجابية تُساعده في الابتعاد عن منطقة الهبوط.

وتُتوقع مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، خاصة وأن لوتون تاون لن يستسلم بسهولة أمام مانشستر سيتي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد لوتون تاون

ستقام مباراة مانشستر سيتي ضد لوتون تاون في إطار الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت الموافق 13 أبريل 2024، على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.

تفاصيل الموعد:

التاريخ: 13 أبريل 2024

الوقت: 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة

المكان: ملعب الاتحاد، مانشستر، إنجلترا

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد لوتون تاون

تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد لوتون تاون، المقررة في إطار ربع نهائي الدوري الإنجليزي، على قناة beIN Sports HD 1 حصريًا.

وتعتبر قناة beIN Sports هي الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة المباراة على شاشة التلفزيون أو عبر الإنترنت من خلال تطبيق beIN Sports.

جدول ترددات قنوات بيين سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11252

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

نظام البث: DVB-S2

ترتيب الدوري الإنجليزي

يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 70 نقطة، بعد تحقيقه 21 فوزًا و7 تعادلات و3 هزائم. وقد نجح الفريق في تسجيل 71 هدفًا بينما تلقت شباكه 31 هدفًا.

أما لوتون تاون، فيقبع في المركز الثامن عشر، وهو أول مراكز الهبوط، برصيد 25 نقطة فقط. وقد حقق الفريق 6 انتصارات و7 تعادلات بينما تلقى 19 هزيمة. وقد نجح في تسجيل 25 هدفًا بينما تلقت شباكه 45 هدفًا.