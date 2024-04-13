نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يُجهز على جيرونا بثلاثية ويعزز موقفه في المراكز المؤهلة للتشامبيونزليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح أتلتيكو مدريد في خطف ثلاث نقاط ثمينة من جيرونا الحصان الأسود لليجا في الموسم الحالي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

أحداث مباراة أتلتيكو مدريد وجيرونا

وبهذه النتيجة، يظل أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 61 نقطة كما يظل جيرونا في المركز الثالث برصيد 65 نقطة.

بدأ جيرونا بالهجوم مبكرا على مرمى أتلتيكو مدريد، حيث نجح في تسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة عندما راوغ يان كوتو لاعب جيرونا حارس مرمى أتلتيكو مدريد ليرسل الكرة لزميله أرتيم دوفبيك الذي سددها في المرمى ليعلن عن أول أهداف المباراة.

حاول لاعبو أتلتيكو مدريد تعديل النتيجة حتى تمكنوا من تسجيل أول أهدافهم في الدقيقة 34 من عمر المباراة عن طريق أنطوان جريزمان الذي سدد كرة قوية في الزاوية اليمنى لحارس جيرونا.

واصل لاعبو أتلتيكو مدريد شن هجماتهم على حتى نجحوا في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عندنا أرسل ألفارو موراتا كرة طولية ليستقبلها أنخل كوريا الذي سدد الكرة في الزاوية السفلى على يمين حارس مرمى جيرونا.

لينتهي الشوط الأول بتقدم أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو أتلتيكو مدريد هجومهم حتى تمكنوا من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 50 من عمر المباراة عندما وصلت الكرة لجريزمان الذي نجح في استغلال الفرصة وتسجيل ثالث أهداف الروخيبلانكوس لتنتهي المباراة بفوز أتلتيكو مدريد على جيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف.