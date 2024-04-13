نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من أرتيتا بشأن تراجع مستوى ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى المدرب ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال بتصريح قوي بشأن تراجع مستوى فريق ليفربول في المباريات الأخيرة.

ماذا قال أرتيتا عن مستوى ليفربول؟

وتعادل فريق ليفربول بهدفين لهدفين أمام نظيره فريق مانشستر يونايتد في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، وتلقى هزيمة كبيرة أمام أتالانتا بثلاثية نظيفة في الدوري الأوروبي.

وأكد ميكيل أرتيتا في تصريحات صحفية له عند سؤاله عن تراجع مستوى ليفربول:"لا أريد أن أعطي أي رأي عن أندية أخرى".

وواصل:" هناك صعوبة في الفوز بأي مباراة في أي مسابقة، إذا لعبت في أوروبا أو في الدوري الإنجليزي في أي ملعب فمن الصعب الفوز".

ويواصل فريق ليفربول استعداداته لمواجهة نظيره فريق كريستال بالاس ظهر غدا الأحد في إطار مباريات الجولة 31 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.