نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال السعودي يحسم مصير خيسوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن رغبة إدارة الهلال السعودي في تجديد عقد البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للفريق ليستمر في قيادة الزعيم لمواسم قادمة.



ونجح خيسوس في قيادة الهلال في الموسم الحالي بالتتويج بكأس السوبر السعودي كما يقترب من الفوز بالدوري ويُنافس على بطولتي الكأس ودوري أبطال آسيا.



كما فاز خيسوس بكأس السوبر السعودي ويُنافس في نصف نهائي كأس الملك ويبتعد بصدارة الدوري السعودي بفارق 12 نقطة عن النصر وسيخوض نصف نهائي دوري أبطال آسيا في الخطوة قبل الأخيرة للتتويج باللقب.



وأكد موقع uol البرتغالي أن إدارة الهلال تقترب من تجديد عقد خيسوس لمدة موسمين قادمين، حيث ينتهي في الصيف المقبل.



وأوضح الموقع البرتغالي أن خيسوس كان قد تعاقد مع الهلال لمدة موسم واحد أثناء فترته التدريبية الثانية لكن بعد الإنجازات التي يُحققها لن يُفرط الهلال في خدماته.



وأشار الموقع البرتغالي إلى أن خيسوس لا يُمانع تجديد عقده خاصة أن الهلال وعده بإبرام صفقات قوية وتعزيز خطوط الفريق بالكثير من النجوم.