انت الأن تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم 13 أبريل 2024.. مواجهات نارية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نستعرض معكم في موقع دوت الخليج، حيث ستقام العديد من المباريات الهامة في الدوريات الإنجليزي، الألماني، الإيطالي، الإسباني والفرنسي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

نيوكاسل يونياتد: توتنهام – الساعة 1:30 ظهراً بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 1 بتعليق عامر الخوذيري.

مانشستر سيتي : ليوتن تاون – الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 1 بتعليق علي محمد علي.

برينتفورد : شيفيلد يونايتد – الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 2 بتعليق محمد مبروكي.

بيرنلي : برايتون – الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN Extra 1 بتعليق مضر اليوسف.

نوتنجهام: ولفرهامبتون – الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIn Extra 2 بتعليق أحمد المعمري.

بورنموث : مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIn sports 2 بتعليق حفيظ دراجي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد : جيرونا – الساعة 2ظهراً بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 3 بتعليق خليل البلوشي.

رايو فالكيانو : خيتافي – الساعة 4:15 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 3 بتعليق منتصر الأزهري.

ريال مايروكا : ريال مدريد – الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 1 بتعليق عصام الشوالي.

قاديش : برشلونة – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIn sports 1 بتعليق حسن العيدروس.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

ليتشي: إمبولي – الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة – قناة أبو ظبي بريميوم 1 بتعليق غازي العمري.

تورينو : يوفنتوس – الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة – قناة أبو ظبي بريميوم 1 بتعليق محمد الشامسي.

بولونيا: مونزا – الساعة 8:45 مساء بتوقيت القاهرة – قناة أبو ظبي بريميوم 1 بتعليق بدر الدين روابح.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

بايرن ميونخ : كولن – الساعة 3:30 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 5 بتعليق جواد بده.

بوروسيا مونشحلادباخ: بوروسيا دورتموند -الساعة 3:30 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 6 بتعليق محمد بركات.

شتوتجارت: إينتراخت فرانكفورت – الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIn sports 5 بتعليق محمد فوزي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي