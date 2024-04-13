انت الأن تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم 13 أبريل 2024.. مواجهات نارية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نستعرض معكم في موقع دوت الخليج، حيث ستقام العديد من المباريات الهامة في الدوريات الإنجليزي، الألماني، الإيطالي، الإسباني والفرنسي.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز
- نيوكاسل يونياتد: توتنهام – الساعة 1:30 ظهراً بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 1 بتعليق عامر الخوذيري.
- مانشستر سيتي : ليوتن تاون – الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 1 بتعليق علي محمد علي.
- برينتفورد : شيفيلد يونايتد – الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 2 بتعليق محمد مبروكي.
- بيرنلي : برايتون – الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN Extra 1 بتعليق مضر اليوسف.
- نوتنجهام: ولفرهامبتون – الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIn Extra 2 بتعليق أحمد المعمري.
- بورنموث : مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIn sports 2 بتعليق حفيظ دراجي.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني
- أتلتيكو مدريد : جيرونا – الساعة 2ظهراً بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 3 بتعليق خليل البلوشي.
- رايو فالكيانو : خيتافي – الساعة 4:15 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 3 بتعليق منتصر الأزهري.
- ريال مايروكا : ريال مدريد – الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 1 بتعليق عصام الشوالي.
- قاديش : برشلونة – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIn sports 1 بتعليق حسن العيدروس.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
- ليتشي: إمبولي – الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة – قناة أبو ظبي بريميوم 1 بتعليق غازي العمري.
- تورينو : يوفنتوس – الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة – قناة أبو ظبي بريميوم 1 بتعليق محمد الشامسي.
- بولونيا: مونزا – الساعة 8:45 مساء بتوقيت القاهرة – قناة أبو ظبي بريميوم 1 بتعليق بدر الدين روابح.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني
- بايرن ميونخ : كولن – الساعة 3:30 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 5 بتعليق جواد بده.
- بوروسيا مونشحلادباخ: بوروسيا دورتموند -الساعة 3:30 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 6 بتعليق محمد بركات.
- شتوتجارت: إينتراخت فرانكفورت – الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIn sports 5 بتعليق محمد فوزي.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
- ستراسبورج : ستاد ريمس – الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIn sports 4 بتعليق عادل خلو.
- رين : تولوز – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 4 بتعليق نوفل باشي.