انت الأن تتابع خبر عاجل .. اتحاد الكرة يكشف عن حكم قمة الأهلي والزمالك .. اعرف مين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة عن حكمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدورى المصري الممتاز في نستخته الحالية 2023-2024 والتي من المقرر أن تقام على أرضية ستاد القاهرة الدولي.وأعلن لجنة الحكام بالجبلاية عن تعيين الحكم إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، كما يعاونه سامى هلهل وهانى عبد الفتاح، وأحمد الغندور حكما رابعا، محمد عادل حكما لتقنية الفيديو ومحمود أبو الرجال مساعد أول للتقنية الفيديو وعاطف حسين مساعد ثان.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري، يوم الأثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية والثامنة مساء بتويقت المملكة العربية السعودية والتاسعة مساءًا يتوقيت الإمارات.

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