نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة.. لا تدخل في اختيارات فيتور بيريرا لطاقم تحكيم القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى اتحاد الكرة المصري لكرة القدم في بيان رسمي تدخله في اختبارات فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية في اختيارات طاقم حكام مباراة القمة.

وينتظر الجمهور لقاء القمة الإثنين المقبل في مباراة تعود للجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

طاقم حكام مباراة القمة

ورسميا تم إعلان طاقم حكام القمة والذي تكون من إبراهيم نور الدين حكما للساحة ويعاون الثنائى سامي هلهل مساعد أول وهاني عبد الفتاح مساعد ثان، ومعهم حكم رابع أحمد الغندور.

بينما سيتواجد على تقنية الفيديو الحكم محمد عادل ويسانده الثنائى عاطف حسين ومحمود أبو الرجال.

موعد مباراة القمة

وتنطلق صافرة المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ويستقبل استاد القاهرة المباراة المرتقبة بين الفريقين.