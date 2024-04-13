نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تفاصيل اصابة تريزيجيه ومدة غيابه عن الملاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثبتت الاشعة التي خضع لها نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن إصابته في العضلة الخلفية، والتي ستبعده عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.

وتعرض محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني ونادي طرابزون سبور التركي، للإصابة خلال الفترة الماضية، حيث أثبتت الأشعة إصابته بشد في العضلة الخلفية يغيب على اثرها لمدة أسبوع واحد.

ويعد تريزيجيه من العناصر الأساسية في تشكيل المنتخب الوطني الأول والذي يعتمد عليه الجهاز الفني، حيث يعيش أفضل فتراته الكروية خلال الوقت الحالي.

ويستعد المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن المدير الفني لخوض مواجهتين ضد منتخبي غينيا بيساو وبوركينا فاسو، خلال يونيو المقبل، في تصفيات كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.