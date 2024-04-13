نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "محدش عايزه".. محمد العدل يهاجم قرار تعين إبراهيم نور الدين حكمًا لقمة الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم المنتج محمد العدل قرار اتحاد الكرة بتعين إبراهيم نور الدين حكمًا لقمة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في المواجهة المرتقبة بينهما ضمن منافسات النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

محمد العدل يهاجم قرار تعين إبراهيم نور الدين

وكتب محمد العدل منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك تعليق على تلك القرار وقال أن لا أحد يرغب في تعين إبراهيم نور الدين حكمًا لمواجهة القمة في الدوري المحلي.

وكتب في المنشور: فكر إبراهيم نور الدين اكتر حكم تم ايقافه مصريا وعربيا وإفريقيا لفساد تحكيمه ولنفس السبب هو اكثر حكم تم تفعيله من اللاعبين بدأوا من لاعبى الفيصلي الأردنى عربيا وتوالت بعد ذلك مرة فى تونس إفريقيا.

فيما تابع قائلًا: أنتوا بتدوروا على الجميع احتجاج مع الجماهير لا الأهلي يريده ولا الزمالك ليه الاصرار على هذا التغيير.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره وغريمه التقليدي عبر التاريخالنادي الأهلي، مساء الاثنين المقبل، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من جولات الدوري الممتاز.

تنطلق أحداث اللقاء الذي يترقبه عشاق كرة القدم المصرية، في تمام الساعة السابعة مساء الإثنين في استاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري حافل عقب نفاذ تذاكر اللقاء.

اتحاد الكرة يُعلن تعيين إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أعلن اتحاد الكرة ولجنة الحكام برئاسة فيتور ميلو بيريرا، تعيين الحكم إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وجاء طاقم الحكام كالتالي: