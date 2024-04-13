نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يكتسح لوتون تاون بخماسية ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي "مؤقتًا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره لوتون تاون بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب "الاتحاد"، وذلك في إطار الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

سجل دايكي هاشيأوكا بالخطأ في مرماه الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة من إرلينج هالاند من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالمدافع هاشيأوكا وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأرسل كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 18، عرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها إرلينج هالاند بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ولكن مرت بعيد عن المرمى.

ومنع القائم الأيمن للمرمى الهدف الثاني لصالح السيتيزن في الدقيقة 27، بعد تسديدة أرضية قوية من ماتيوس نونيز من داخل منطقة الجزاء.

وأحرز ماتيو كوفاسيتش الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 64، بعد تمريرة من جوليان ألفاريز إلى زميله كوفاسيتش الذي استقبلها بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف إرلينج هالاند الهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 76 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها جيريمي دوكو، نفذها هالاند بتسديدة أرضية قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص روس باركلي الفارق لصالح فريقه لوتون تاون في الدقيقة 81، بعد تسديدة أرضية يسارية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على إيديرسون حارس مرمى مانشستر سيتي.

وتمكن جيريمي دوكو من تسجيل الهدف الرابع لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 87، بعد أن راوغ الدفاع بشكل رائع ثم سدد كرة أرضية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى وسكنت الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 3+90، سجل جوسكو جفارديول الهدف الخامس لصالح مانشستر سيتي، بعد تمريرة من جيريمي دوكو إلى جفارديول الذي سدد كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب فريقي مانشستر سيتي ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 73 نقطة، بعد الفوز في 22 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة 3 مواجهات، فيما يحتل فريق لوتون تاون المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة، بعد الفوز في 6 مباريات والتعادل 7 لقاءات وخسارة 20 مواجهة.