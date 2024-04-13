نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مانشستر سيتي ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا أمام نظيره لوتون تاون بنتيجة 5-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم السبت على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

سجل دايكي هاشيأوكا بالخطأ في مرماه الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة من إرلينج هالاند من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالمدافع هاشيأوكا وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف ماتيو كوفاسيتش الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 64، بعد تمريرة من جوليان ألفاريز إلى زميله كوفاسيتش الذي استقبلها بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وعزز إرلينج هالاند التقدم بالهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 76 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها جيريمي دوكو، نفذها هالاند بتسديدة أرضية قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص روس باركلي الفارق لصالح فريقه لوتون تاون في الدقيقة 81، بعد تسديدة أرضية يسارية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على إيديرسون حارس مرمى مانشستر سيتي.

وتمكن جيريمي دوكو من تسجيل الهدف الرابع لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 87، بعد أن راوغ الدفاع بشكل رائع ثم سدد كرة أرضية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى وسكنت الشباك.

وأحرز جوسكو جفارديول الهدف الخامس لصالح مانشستر سيتي في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 3+90، بعد تمريرة من جيريمي دوكو إلى جفارديول الذي سدد كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.