فقرة بدنية خاصة بمران الزمالك لتجهيز اللاعبين قبل مواجهة القمة أمام الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية للاعبين في بداية مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

فقرة بدنية خاصة بمران الزمالك لتجهيز اللاعبين

وتولى البرتغالي جواو ميجيل مخطط الأحمال قيادة هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، بالإضافة إلى فقرة خاصة بالكرة، لتجهيز اللاعبين من الناحية البدنية بالشكل الأمثل للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.