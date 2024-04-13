زوج مثالي للغاية.. طليقة كاكا تكشف سبب الانفصال عن النجم البرازيلي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدثت كارولين سيليسيو، طليقة النجم البرازيلي ريكاردو كاكا لاعب وسط نادي ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني السابق، عن أسباب الانفصال عن زوجها التي وصفته بأنه مثالي للغاية.

طليقة كاكا تكشف سبب الانفصال عن النجم البرازيلي

قالت سيليسيو في تصريحات لـ صحيفة "الصن" البريطانية: "كاكا زوج مثالي هو لم يخني أبدًا، كان يعاملني بشكل جيد، ومنحني عائلة رائعة، لكن تم الانفصال لأنني لم أكن سعيدة، كان هناك شيء مفقود، المشكلة كانت أنه كان مثالي للغاية بالنسبة لي".

تعد ريكاردو كاكا هي حبيبة كاكا منذ الطفولة وتزوجا في عام 2005 قبل أن ينفصل الثنائي بعد 10 سنوات بعد إنجابهما طفلين، ولدا وبنتا.

مسيرة مميزة لـ كاكا في الملاعب

بدأ ريكاردو كاكا مسيرته الاحترافية في 2000 بصفوف نادي ساو باولو البرازيلي لمدة 3 سنوات، ومن ثم انتقل إلى ميلان، ووقع لريال مدريد عام 2009، توج كاكا بجائزة الكرة الذهبية قبل أن يحتكرها ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لـ10 أعوام على التوالي.

لعب كاكا في مسيرته 654 مباراة بمختلف البطولات مع الأندية التي مثلها خلال مسيرته، وتمكن من تسجيل 208 أهداف كصانع ألعاب، ومع المنتخب البرازيلي شارك في 92 مباراة دولية وسجل 29 هدف.

أفضل مواسم كاكا على الصعيد التهديفي كان في 2002-2003، سجل مع ساو باولو 23 هدف بمختلف البطولات، أما أفضل مواسمه في أوروبا كان مع ميلان 2007-2008 وسجل حينها 19 هدف.

وانجزاته الفردية جاءت كالاتي:

أفضل لاعب في الدوري الإيطالي 3 مرات: 2004، 2006، 2007.

التواجد في تشكيلة دوري الأبطال الصادرة على اليويفا 3 مرات: 2006، 2007، 2009.

هداف دوري أبطال أوروبا موسم 2006-2007 برصيد 10 أهداف.

الفائزة بالكرة الذهبية المقدمة من صحيفة فرانس فوتبول عام 2007.

الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الفيفا عام 2007.