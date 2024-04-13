الاتحاد السكندري 2007 يفوز خارج ملعبه على الزمالك 1/2 في بطولة الجمهورية

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أحمد جودة - القاهرة - في مباراة اليوم على ملعب الفريق الأبيض، حقق فريق الاتحاد السكندري مواليد 2007 فوزًا مثيرًا على الزمالك بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة من بطولة الجمهورية، أحرز أهداف الفريق السكندري كل من أحمد عبد الرازق ومحمد مبروك في الدقيقتين 60 و93 على التوالي.

الاتحاد السكندري 2007 يفوز خارج ملعبه على الزمالك

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 51 نقطة، بينما تجمد رصيد الزمالك عند نفس الرقم. ولا يقتصر الفرح على الفوز فحسب، بل انتقلت الثناءات أيضًا للاعبين الشبان الذين شاركوا في المباراة، من بينهم ثلاثة لاعبين من فئة 2008.

تضمن التشكيل الذي خاض به الاتحاد السكندري المباراة لاعبين مميزين من بينهم محمد درويش ومصطفى إبراهيم، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة الواعدة. وشهدت المباراة مشاركة كل من محمد "مجدى" جدو وعمر محمد جابر "لفته".

وفيما يتعلق بالجهاز الفني، فإن محمد حسني يشغل منصب المدير الفني، بينما يساعده أحمد السيد "ستيا" كمدرب عام، ونادر عزمي كمدرب، وأحمد مجدي بهلول كمدرب حراس المرمى. ويرأس الجانب الإداري للفريق عمرو بسطاوي، بينما يعمل محمد إبراهيم كأخصائي علاج طبيعي.

ومن جهة أخرى، يتولى محمود عز رئاسة قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري، ويقوم جمال بشير بالإشراف على الجانب الإداري للقطاع.

وفي تعليقه على الفوز، أعرب محمود عز عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، مشيدًا بأداء الفريق ومجهودات الجهاز الفني واللاعبين. وختم تصريحه بتوجيه الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحي، مهديًا لهم هذا الانتصار كهدية عرفان لدعمهم المتواصل.