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أحمد جودة - القاهرة - دون تقطيع مباراة Real Madrid يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني

جارية (0-0) دون تقطيع مباراة Real Madrid يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني، بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الاسباني، ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم مواجهة قوية في الدوري الإسباني الليجا، الدوري من أقوى ضمن أكبر خمس دوريات كبر، حيث وقع عشاق فريق نادي ريال مدريد في مواجهة قوية ضد فريق ريال مايوركا مساء اليوم السبت.

ويبحث عاشقي ومحبي فريق ريال مدريد عن المواجهة المرتقبة ضد فريق ريال مايوركا، ضمن منافسات الدوري الاسباني من خلال محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بشكل كبير.

دون تقطيع مباراة Real Madrid يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني

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في هذا السياق، تحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا مساء اليوم، في الدوري الإسباني من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الاسباني

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره ريال مايوركا مساء اليوم السبت الموافق 13 إبريل 2024، ضمن منافسات الدوري الاسباني.

ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الاسباني 2024/2023، ويحتضن ملعب ستاد ايبيروستار المباراة بين الفريقين.

موعد مباراة ريال مدريد وريال في الدوري الاسباني

من المقرر أن تبدأ صافرة بداية أحداث مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا مساء اليوم السبت في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وكان قد فرض مانشستر سيتي التعادل ضد ريال مدريد الإسباني في عقر دار الأخير، في إطار منافسات ذهاب دور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة اليوم.

تشكيل ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، ناتشو، فيران جراسيا.

خط الوسط: سيبايوس، تشواميني، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إبراهيم دياز، جود بيلنيجهام.

ترتيب ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الاسباني

يحتل فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، بينما يقع على الجانب الآخر ريال مايوركا في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة.

يذكر أن كان انتهى اللقاء الأول بين فريقي ريال مدريد وريال مايوركا على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو بفوز الملكي أصحاب الأرض بهدف نظيف.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني

وتنتقل أحداث مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا مساء اليوم في الدوري الإسباني، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة Bein sports HD 1، على أن يتولى عصام مهمة التعليق على المباراة.