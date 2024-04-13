محمد صبحي يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية

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أحمد جودة - القاهرة - خاض محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

محمد صبحي يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي

ويؤدي الحارس تدريبات المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، في ظل إصابته بمزق في العضلة الضامة، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على الاطمئنان على محمد صبحي على هامش المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.