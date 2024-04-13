نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تأكد غياب لاعب بايرن ميونخ عن مواجهة آرسنال في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبل مواجهته مع آرسنال في دوري أبطال أوروبا، تعرض نادي بايرن ميونخ الألماني لضربة مؤلمة بسبب إصابة أحد أهم لاعبيه.

غياب كومان عن إياب بايرن وآرسنال

وقد جاءت هذه الإصابة للاعب الفرنسي كينجسلي كومان خلال مباراتهم ضد كولن، حيث غادر الملعب في بداية الشوط الثاني بعد مرور أقل من خمس دقائق من اللعب، تم استبداله بزميله جمال موسيالا.

وعلى الرغم من فوز بايرن ميونخ في هذه المباراة، إلا أن الفريق يواجه الآن تحديًا جديدًا بغياب لاعبهم الفرنسي البارز، بالإضافة إلى كومان، فقد غاب الثنائي ليروي ساني ومانويل نوير أيضًا، حيث تم منحهما راحة للإعداد لمواجهة آرسنال.

وفقًا للتقارير الألمانية والصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن إصابة كومان ستجعله غير قادر على المشاركة في مباراة آرسنال بنسبة 100%.

يذكر أن كومان كان الذي قاد بايرن ميونخ للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2020، حيث سجل هدف الفوز في المباراة النهائية ضد باريس سان جيرمان، وكان توماس توخيل مدربه في تلك الفترة.