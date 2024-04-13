نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الظهور في مران الأهلي.. هل سيكون إمام عاشور مفاجأة القمة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، رحلة العلاج من الإصابة في الكتف التي تعرض لها في مباراة منتخب مصر ببطولة كأس العاصمة الودية الدولية.

أجرى إمام عاشور بسبب تلك الأصابة جراحة في الكتف، يوم 24 مارس الماضي، وأشارت إلى بوادر تقلص فترة غيابه عن الملاعب، والتي كانت محددة لتصل إلى شهرين.

إمام عاشور يتواجد في مران الأهلي

ظهر عاشور في مران الاحمر يتدرب بالكرة، خلال صورة نشرتها صفحة الأهلي الرسمية على «فيسبوك»، لتثير حالة من الجدل بشأن جاهزيته واحتمالية مشاركته أمام الزمالك في قمة الدوري المحلي.

لكن يخضع أمام عاشور حاليًا إلى برنامج تأهيلي من اجل التعافي بشكل كامل وتجهيزه لخوض المباريات المقبلة، حيث إن لا يجازف مدرّب الاحمر باللاعبين الا في حالة التعافي النهائي حتى لا تتفاقم الأصابة.