الرهان الكسبان في صفوف الأهلي.. كولر يتسلح بالقوة الضاربة

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أحمد جودة - القاهرة - يعول المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على خبازات لاعبيه في ظل غياب عدد من العناصر الهامة قبل موقعة القمة بعد غد الإثنين.

يعاني النادي الأهلي قبل مواجهة الغريم الألي من الغيابات، حيث أنه يستعد لخوض مواجهة نارية أمام الزمالك لحسم الثلاث نقاط في الدوري المحلي.

الرهان الكسبان في صفوف الأهلي

يتسلح الأهلي بمهارات نجمه الفلسطيني وسام أبو علي، الذي قاد الفريق للفوز على زد، بهدف نظيف، في الجولة الماضية، من بطولة الدوري الممتاز.

يخوض وسام أبو علي أول مباراة قمة له بين الأهلي والزمالك، ويتمنى الظهور بمستوى مميز من أجل كسب ثقة جماهير المارد الأحمر.

يعد عمر كمال عبد الواحد من الأسماء التي يضع كولر عينه عليها عقب تألقه في مباراة زد، وحصوله على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

عناصر الخبرة في صفوف الأهلي

قد يجلس محمود عبد المنعم كهربا على دكة بدلاء النادي الأهلي في مواجهة الزمالك، لكنه بطل المهام الصعبة خاصة التي تجمعه أمام ناديه السابق.

يتطلع كهربا دائما لتقديم افضل أداء له داخل المستطيل الأخضر، لينال إعجاب الجماهير خاصة في حال هز شباك المنافس التاريخي للشياطين الحمر.