عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق قادش مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة قادش

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب فريق قادش.

وجاء تشكيل المدرب تشافي هيرنانديز للمباراة كالآتي:-

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: فورت، كريستنسن، ماركوس ألونسو، كوبارسي.

خط الوسط: روميو، سيرجي روبرتو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: جواو فيليكس، فيتور روكي، فيران توريس.

وتنقل أحداث مباراة برشلونة أمام نظيره فريق قادش في بطولة الدوري الإسباني مساء اليوم عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.