إيهاب جلال يُعلن قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة فيوتشر بالدوري العام

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، عن قائمة اللاعبين المختارين لمواجهة فريق فيوتشر غدًا الأحد في مباراة مؤجلة ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.

قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة فيوتشر

وفيما يلي قائمة الإسماعيلي المستعدة للمباراة:

حراس المرمى: أحمد عادل، محمد فوزي، عبد الله جمال.

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد نصر، محمد عمار، حمدي النقاز، عبد الكريم مصطفى، عصام صبحي، حاتم سكر، عبد الله حسني.

خط الوسط: عماد حمدي، هشام محمد، محمد مخلوف، محمد حسن، محمد عبد السميع، عمر الساعي، عبد الرحمن مجدي، مروان حمدي، إيريك تراوري.

الهجوم: محمد زيدان، نادر فرج، أحمد الشيخ.