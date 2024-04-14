6 أبطال من وادى دجلة في ربع نهائي "بلاك بول" ليصبح أكثر الأندية تمثيلا بالبطولة

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أحمد جودة - القاهرة - نجح 6 من أبطال أندية وادي دجلة، في التأهل للدور الربع النهائي لبطولة "بلاك بول المفتوحة للإسكواش"-إحدى البطولات الذهبية- ليصبح أكثر الأندية تمثيلا في البطولة بمنافسات السيدات والرجال، ويواصل "وادى دجلة" تعزيز ريادته للعبة الإسكواش وتحقيق نتائج قوية في كبرى المنافسات.

6 أبطال من وادى دجلة في ربع نهائي "بلاك بول"

قاد بطل العالم وأندية وادى دجلة، علي فرج صعود رجال وادى دجلة للدور ربع النهائي لبطولة بلاك بول، وذلك بعد تغلبه على كورتيس مالك بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (12-10) (11-3) (11-7)، وصعد الدجلاوي مازن هشام بعد فوزه على نيكولا مولر بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-7) (11-3) (12-10)، ولحقهما بنفس الدور اللاعب يوسف إبراهيم بعد تغلبه على جويل ماكين بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (8-11) (11-7) (11-8 (11-7)

وفي منافسات السيدات، استطاعت لاعبة وادى دجلة نور الطيب التأهل للدور ربع النهائي لبطولة بلاك بول للإسكواش بعد تغلبها على زينة مكاوي بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-3) (11-7) (11-5)، وفازت روان العربي على هنا رمضان بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (11-13) (12-10) (13-15) (11-8) (11-9)، وتغلبت هنا معتز على أمينة عرفي بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (6-11) (12-10) (11-9) (14-12).

وتعد بطولة " Black Ball Open " للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 11 حتى 16 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 108.5 ألف دولار.

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة.

كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.