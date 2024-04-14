نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. "الرابطة" تكشف تفاصيل طلب الهلال تأجيل مواجهة الأهلي بدوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفضت رابطة الأندية السعودية طلب الهلال بتأجيل أي مباراة له أو ترحيلها في الدوري السعودي كونه ممثل المملكة الوحيد في البطولات القارية بسبب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الأندية وعدم إحداث خلل في مواعيد انتهاء الدوري والتأثير على عقود اللاعبين وفترات الانتقالات الصيفية

تفاصيل طلب الهلال تأجيل مواجهة الأهلي

- مصادر صحفية سعوديه أكدت أن نادي الأهلي رفض فكره مناقشة تأجيل لقاء الهلال شفهيًا حتى وأصرت على احترام الجدول وترتيب المباريات وصعوبة جلوسه 20 يوما دون اقامه مباريات في حال تأجيل لقاء الهلال

- رابطة الأندية السعودية أكدت أنها لن تستطيع إجبار أي نادي على تأجيل مباراته امام الهلال ولا بد أن يكون هناك اتفاق جماعي لوجود عقود للاعبين والتزامات ماديه لكل نادي ستتأثر

- الهلال سيخوض معترك قادم في مبارياته في جميع البطولات خارج وداخل أرضه بفاصل زمني يومين وثلاثه ايام بين كل مباراة:

• 16 أبريل - الهلال سيخوض الثلاثاء مواجهه الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال اسيا أمام العين في الإمارات

• 19 أبريل - يعود الهلال الجمعه إلى مواجهه كلاسيكو مرتقب أمام الأهلي في الدوري السعودي في جدة خارج أرضه

• 23 أبريل - يستقبل الهلال يوم الثلاثاء نظيره العين الإماراتي في الرياض في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

• 26 أبريل - يخوض الهلال يوم الجمعة مواجهه هامه في مشوار التتويج بلقب الدوري السعودي امام الفتح

• 30 أبريل - يطير الهلال إلى جده لمواجهه الاتحاد في كلاسيكو جديد ولكن في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

• 3 مايو - يعود الهلال لمواصلة مشواره في الدوري السعودي بمواجهة التعاون