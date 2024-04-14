نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 14- 4- 2024 في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبو الكرة الفرنسية، مواعيد مباريات الدوري الفرنسي وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الموسم الحالي.

انطلقت مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي يوم الجمعة، حيث فاز ستراسبورج على ستاد ريميس بثلاثة أهداف مقابل هدف كما فاز ميتز على لانس وفاز تولوز على رين.

وستستكمل باقي مباريات الجولة اليوم الأحد بخوض ثلاث مباريات أبرزها لوهافر مع ناتت وكليرمونت مع مونبيليه وليون مع بريست.

تأجلت ثلاث مباريات من نفس الجولة إلى يوم الأربعاء الموافق 24 من الشهر الحالي، حيث سيتقابل لوريان مع باريس سان جيرمان وموناكو مع ليل ومارسيليا مع نيس.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي:

مباريات الدوري الفرنسي اليوم الأحد: