نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رد فعل حسام حسن على أنباء خلافه مع صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مجدي عبد الغني، رد فعل حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، على أحاديث خلافه مع محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي.

حسام حسن نفى وجود خلاف مع صلاح

أكد مجدي عبد الغني خلال تقديم برنامجه ملعب “الشمس” أن حسام حسن نفى له خلافه مع محمد صلاح خلال جلسة جمعته مع العميد أثناء تلبيته دعوة الإفطار في شهر رمضان الكريم.

تابع عبد الغني: "نفى حسام حسن وجود أي خلاف مع محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني وأكد علي قيمة الفرعون داخل الملعب وخارجه".

وواصل عبد الغني: "حسام حسن استغرب وحزين من إشاعة الخلاف مع محمد صلاح وأكد أن المنتخب في حاجة إلي الفرعون في الفترة المقبلة".

وأكمل: "التوأم حسن صنعوا من التاريخ والأمجاد علامة لا يمكن أن تمحي من الكرة المصرية ومن اللاعبين العظماء".