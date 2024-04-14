نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر؟ جدول ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الأحد 14- 4- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من محبي وعشاق الكرة الفرنسية عن مباريات الدوري في كل موسم، حيث تكون هناك مواجهات قوية وشرسة في كل جولة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.

كان باريس سان جيرمان قد توجد بلقب الدوري في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة وقوية حتى النهاية مع لانس الذي كان يطمح في خطف اللقب منه في الموسم الحالي.

ونجح باريس سان جيرمان في خطف صدارة الدوري حتى الآن برصيد 63 نقطة من بريست الذي يحتل المركز الثاني برصيد 53 نقطة بينما يحتل موناكو المركز الثالث برصيد 52 نقطة.

بينما يسعى نانت، المحترف في صفوفه مصطفى محمد للابتعاد عن منطقة الهبوط في الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الأحد

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، جدول ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الأحد:

1- باريس سان جيرمان 63 نقطة

2 - بريست 53 نقطة

3 - موناكو 52 نقطة

4 - ليل 49 نقطة

5- نيس 44 نقطة

6 - لانس 43 نقطة

7 - ستاد ريميس 40 نقطة

8 - مارسيليا 39 نقطة

9 - رين 39 نقطة

10- ليون 38 نقطة

11 - تولوز 36 نقطة

12 - ستراسبورج 36 نقطة

13 - مونبيليه 32 نقطة

14 - لوهافر 28 نقطة

15 - نانت 28 نقطة

16- لوريان 26 نقطة

17 - ميتز 26 نقطة

18 - كليرمونت 21 نقطة