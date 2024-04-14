الرياضة

نجم الأهلي السابق: عمر كمال الأنسب للقمة وكهربا رقم 1

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أحمد جودة - القاهرة - يرى رضا شحاتة نجم الأهلي السابق، أن عمر كمال عبد الواحد هو الأنسب للمشاركة في مباراة القمة المقبلة عن محمد هاني.

رضا شحاتة: أنصح كولر بعدم المجازفة بالمصابين

يستعد فريق الأهلي، لمواجهة الزمالك مساء الإثنين، في مباراة القمة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

وقال في تصريحات عبر برنامج “كورة كل يوم”: "وجود عمر كمال مهم لإيقاف خطورة أحمد فتوح".

وتابع:"كهربا هو المهاجم رقم 1 في الأهلي وهو الأخطر".

وواصل: "أنصح كولر بعدم المجازفة بأي لاعب مصاب حتى لا تزيد فترة غيابه والفريق يمتلك أكثر من بديل".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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