نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الأحد 14- 4- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ما زال الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، يحافظ على صدارة جدول هدافي الدوري الفرنسي في الموسم الحالي برصيد 24 هدفًا ويطمح في التتويج باللقب في الموسم الحالي.

جاء جوناثان ديفيد نجم ليل في المركز الثاني برصيد 16 هدفًا بينما احتل ألكسندر لاكازيت نجم ليون المركز الثالث برصيد 14 هدفًا.

تراجع المصري مصطفى محمد نجم نانت للمركز العاشر في جدول هدافي الدوري الفرنسي برصيد 8 أهداف ويسعى لزيادة عدد أهدافه عندما يواجه لوهافر في الدوري الفرنسي.

ترتيب هدافي الدوري الفرنسي

يستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الفرنسي حتى الآن:

1 - كيليان مبابي - باريس سان جيرمان- 24 هدفًا

2 - جوناثان ديفيد - ليل - 16 هدفًا

3 - ألكسندر لاكازيت- ليون - 14 هدفًا

4 - اوباميانج - مارسيليا - 11 هدفًا

5 - وسام بن يدر - موناكو - 11 هدفًا

6 - تهيجس دالينجا - تولوز - 11 هدفًا

7 - تيرم موفي - نيس - 10 أهداف

8 - جيورجيس ميكاوتادزي - ميتز - 9 أهداف

9 - جونسانو راموس - باريس سان جيرمان- 8 أهداف

10 - مصطفى محمد - نانت - 8 أهداف