نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يتوقع الفائز بلقاء القمة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن الأبيض هو الأقرب للفوز في مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها مساء الإثنين.
أيمن يونس: الزمالك الأقرب للفوز بمباراة القمة
قال أيمن يونس في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "هناك حالة انسجام لصفقات يناير في الزمالك وهو الأقرب للفوز".
وتابع: "الأهلي لديه مشكلة في مناطق صناعة التهديف ومركز المهاجم الصريح نقطة ضعف للزمالك".
وأكمل: "كل الدعم لإبراهيم نور الدين وواثق في قيادته للمباراة بشكل مميز".
وأضاف: "مباراة القمة فرصة العمر للزمالك وسط غيابات الأهلي".