نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يتوقع الفائز بلقاء القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن الأبيض هو الأقرب للفوز في مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها مساء الإثنين.

أيمن يونس: الزمالك الأقرب للفوز بمباراة القمة

قال أيمن يونس في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "هناك حالة انسجام لصفقات يناير في الزمالك وهو الأقرب للفوز".

وتابع: "الأهلي لديه مشكلة في مناطق صناعة التهديف ومركز المهاجم الصريح نقطة ضعف للزمالك".

وأكمل: "كل الدعم لإبراهيم نور الدين وواثق في قيادته للمباراة بشكل مميز".

وأضاف: "مباراة القمة فرصة العمر للزمالك وسط غيابات الأهلي".