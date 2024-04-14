نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 14- 4- 2024 في جميع البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 14 من شهر إبريل الجاري، منافسات من العيار الثقيل، وتحديدًا مباريات بطولتي الدوري المصري الممتاز، والدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

سيراميكا كليوباترا × المصري البورسعيدي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

الإسماعيلي × مودرن فيوتشر: في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة؛ والثامنة بتوقيت مكة المكرمة عبر قنوات ‎OnTime Sports‎.

مباريات الدوري المغربي

أولمبيك آسفي × نهضة بركان: في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة؛ والساعة 07:00 مساء بتوقيت السعودية على قناة Arryadia TV.

شباب المحمدية ضد الرجاء الرياضي: الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، و11:00 مساء بتوقيت السعودية.

مباريات الدوري التونسي اليوم

الاتحاد المنستيري × الترجي الرياضي: الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة؛ و07:30 مساء بتوقيت السعودية، على قناة El Watania 1.

مباريات الدوري الألماني اليوم

باير ليفركوزن × فيردر بريمن: الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، و06:30 مساء بتوقيت السعودية على قناة beIN Sports HD 5.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

نابولي × فروسينوني: الساعة الثانية عشر والنصف بتوقيت القاهرة، والساعة 01:30 ظهرا بتوقيت السعودية، عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

ساسولو × ميلان: الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة؛ و04:00 مساء بتوقيت السعودية.

أودينيزي × روما: الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، و07:00 مساء بتوقيت السعودية.

إنتر ميلان × كالياري: في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، و09:45 مساء بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

لاس بالماس × إشبيلية: الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، و03:00 عصرا بتوقيت السعودية، على beIN Sports HD 3.

غرناطة × ديبورتيفو ألافيس: في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة، و05:15 مساء بتوقيت السعودية.

أتلتيك بيلباو × فياريال: الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة؛ و07:30 مساء بتوقيت السعودية.

ريال سوسييداد × ألميريا: الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة؛ و10:00 مساء بتوقيت السعودية عبر قناة beIN Sports HD 3.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

ليفربول × كريستال بالاس: في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، و04:00 مساء بتوقيت السعودية.

وست هام يونايتد × فولهام: الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، 04:00 مساء بتوقيت السعودية عبر beIN Sports HD 2.

أرسنال × أستون فيلا: الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة،،06:30 مساء بتوقيت السعودية عبر قناة beIN Sports HD 1.