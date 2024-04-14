نجم الزمالك السابق: القمة خارج التوقعات.. وهناك خوف لدى اللاعبين

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمد صلاح نجم الزمالك السابق، إن مباراة القمة المقرر لها مساء الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة خارج التوقعات.

محمد صلاح: لاعبو الأهلي والزمالك يشعرون بالخوف

أكد محمد صلاح خلال تصريحات تليفزيونية لـ "ملعب الشمس" أنه يتمني مشاهدة مباراة ممتعة لافتًا إلي أن الفريق الأبيض غير فكرة الخسارة في العيد.

أضاف صلاح: "المشكلة في عدم انتظام المباريات والمسابقات وإرهاق اللاعبين قبل القمة".

تابع: "بعض اللاعبين في مباريات الأهلي والزمالك يشعرون بالخوف، والشخصية والرغبة سيتحكمان في سير المباراة".

وواصل: "حال غياب مروان عطية عن الأهلي سيكون الأمر مؤثرًا للغاية وأطالب جوميز بالبدء بدونجا وشحاتة في وسط الملعب".

وأكمل: "مستوي اللاعبين شبه بعض والأهلي والزمالك ما بقاش عندهم نجوم زي زمان مع وجود بعض الاستثناءات".