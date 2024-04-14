الرياضة

نجم الزمالك السابق: القمة خارج التوقعات.. وهناك خوف لدى اللاعبين

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمد صلاح نجم الزمالك السابق، إن مباراة القمة المقرر لها مساء الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة خارج التوقعات.

محمد صلاح: لاعبو والزمالك يشعرون بالخوف

أكد محمد صلاح خلال تصريحات تليفزيونية لـ "ملعب الشمس" أنه يتمني مشاهدة مباراة ممتعة لافتًا إلي أن الفريق الأبيض غير فكرة الخسارة في العيد.

أضاف صلاح: "المشكلة في عدم انتظام المباريات والمسابقات وإرهاق اللاعبين قبل القمة".

تابع: "بعض اللاعبين في مباريات الأهلي والزمالك يشعرون بالخوف، والشخصية والرغبة سيتحكمان في سير المباراة".

وواصل: "حال غياب مروان عطية عن الأهلي سيكون الأمر مؤثرًا للغاية وأطالب جوميز بالبدء بدونجا وشحاتة في وسط الملعب".

وأكمل: "مستوي اللاعبين شبه بعض والأهلي والزمالك ما بقاش عندهم نجوم زي زمان مع وجود بعض الاستثناءات".

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أحمد صلاح

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